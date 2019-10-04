اجتماعي / تعاوني تبوك النسائي ينظم الدورة التأسيسية الثانية للمسلمة الجديدة
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء بعد غدٍ, الدورة التأسيسية الثانية للمسلمة الجديدة لعام 1441هـ, في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.
وتستهدف الدورة التي تستمر 6 أيام المسلمات الجدد بهدف تعريفهن يأمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.
// انتهى //
17:53ت م
0074