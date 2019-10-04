تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء بعد غدٍ, الدورة التأسيسية الثانية للمسلمة الجديدة لعام 1441هـ, في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وتستهدف الدورة التي تستمر 6 أيام المسلمات الجدد بهدف تعريفهن يأمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //17:53ت م0074