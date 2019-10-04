تونس 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الدوائر الانتخابية بالخارج .وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون ، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التونسية اليوم، أن عملية الاقتراع في هذه الانتخابات تسير بصورة عادية دون تسجيل أية إشكاليات ، مشيرا إلى إن العدد الجملي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مركزا, تضم 384 مكتب اقتراع, فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج حوالي 385 ألف ناخب.// انتهى //18:09ت م0076