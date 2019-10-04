أبوعريش 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أمس، مشروع "إكساب" لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات الطموحين، الذي تنظمه جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان, وذلك في مسرح العمادة.واستعرضت الجمعية خلال حفل التدشين تعريف ومخرجات وهدف البرنامج الذي انطلق أمس في أولى دوراته التدريبية من خلال استهداف 1000 شاب وفتاة لتزويدهم بالمهارات والخبرات وتطوير الجوانب المعرفية والمهنية، وإكسابهم المهارات والخبرات ومساعدتهم لشق طريقهم المهني، مشيرًا إلى أن البرنامج "يتضمن العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في إدارة الموارد البشرية ومهارات التهيئة لسوق العمل، وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دورة تطوير الذات والتخطيط المالي، بمشاركة عدد من المتخصصين.بعد ذلك أعلن محافظ أبوعريش تدشين برنامج "إكساب ", معربًا عن تقديره لجمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، موجهًا الدعوة للشباب والفتيات إلى الاطلاع على ما يتضمنه البرنامج من الفرص المتاحة والمبادرة بالتسجيل في الدورات التدريبية.حضر تدشين البرنامج عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان الدكتور أحمد بن موسى حنتول وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.// انتهى //18:14ت م0078