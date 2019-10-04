نيويورك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسبدأت الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع، بعد بيانات أظهرت زيادة طفيفة في نمو الوظائف في سبتمبر أيلول، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 50 عاماً، مما يقلّص المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد بالعالم.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 70.66 نقطة أو 0.27 % إلى 26271.70 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.93 نقطة أو 0.27 % إلى 2918.56 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 36.17 نقطة أو 0.46 % إلى 7908.44 نقطة.// انتهى //18:26ت م0080