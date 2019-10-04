طرابلس 05 صفر1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واسالتقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، مع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الليبية علي العيساوي.وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه تم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، والحوكمة، وسبل تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز فرص تشغيل الشباب.// انتهى //19:13ت م0082