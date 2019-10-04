الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً، منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات التمهيدي.وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 3:30 عصراً، التي تجمع القادسية مع التهامي على صالة نادي الاتفاق بالدمام، وعند الساعة 5:00 مساءً سيلتقي القارة مع الخويلدية على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، وذلك ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية، سيلعب العربي على صالته بعنيزة مع الجزيرة عند الساعة 5:00 مساءً، وفي نفس التوقيت سيتواجه الهدى مع الزلفي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وسيتبعها على نفس الصالة عند الساعة 6:30 مساءً مباراة الابتسام مع الهداية.// انتهى //19:19ت م0085