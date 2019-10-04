الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً, منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة في جولته الأولى بست مواجهات يلتقي الهلال والهداية على صالة نادي الهلال بالرياض، ويدير اللقاء تحكيمياً الدولي عبدالعزيز الرميحي وسعد الفرحان حكم ثان وعبدالرحمن الأحمري مسجلاً.ويستضيف الأهلي الجبلين على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، ويقود اللقاء الحكم الدولي هاني سنان وثامر منصوري حكم ثان وعبدالعزيز العمري مسجلاً.ويحل الوحدة ضيفاً على النصر على صالة نادي النصر بالرياض، و يحكم اللقاء الدولي محمد الحناكي والدولي خالد الحديثي حكم ثان وسلمان العمري مسجلاً.ويلعب الاتحاد مع السلام على صالة نادي الاتحاد بجدة، ويحكم اللقاء الدولي سامي أمين ورائد مطر حكم ثان وحسين عسيلان مسجلاً.ويواجه الفيصلي الموج على صالة المجمعة، ويقود المباراة الحكم الدولي خالد الزغيبي وسعد الدوسري حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.ويلتقي الترجي مع الابتسام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، و يحكم اللقاء الدولي عبداللطيف العتيق وياسر اسماعيل حكم ثان والدولي امين الطريفي مسجلاً.// انتهى //19:24ت م0087