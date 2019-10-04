تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "أحكام التركة" ، يقدمها أحمد بن علي عواجي، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بتبوك.وتأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //19:58ت م0089