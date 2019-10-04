الدمام 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واساختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بوحدة التدريب والتطوير، أمس، ورشة عمل بعنوان "أخصائي السعادة"، التي نظمها الفرع بالتعاون مع مركز (HDTC Training Center)، المعتمد من هيئة المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرت لخمسة أيام.واستهدفت الورشة "25" موظفة من الكادر الإداري بالأقسام النسائية بفروع الوزارة لتهيئتهم لنشر ثقافة السعادة المؤسسية في بيئة العمل وتعزيز الإيجابية على مستوى الفرد تماشياً مع مضامين رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة ببيئة العمل الحكومي، بالاستفادة من أهم التجارب المتميزة في هذا المجال.وتناولت الورشة محاور عدة، مثل (مفاهيم عن السعادة - آليات التفكير الإيجابي - الدوافع والإحتياج للسعادة - السعادة في بيئة العمل - ودورة حياة السعادة والإيجابية)، فيما تضمنت الورشة تطبيقات عملية للمحاورها.وهدفت الورشة إلى إعداد قيادات سعودية تتمتع بالمعرفة والخبرة التي تمكن المتدربات من تنفيذ مبادرات تعزز قيم الإيجابية والسعادة كثقافة مجتمعية ونهج مؤسسي حكومي وممارسة عملية تحقق رؤية 2030 للمملكة، وذلك تطبيقاً للمعادلة الصحيحة "كن سعيداً تحصل على عمل عظيم ومن ثم تحقق نجاحاً إبداعياً كبيراً".وعبرت المتدربات عن أهمية ورشة العمل للمساهمة في الإرتقاء بالأعمال وتنمية المهارات، مثمنين الجهود القائمة لتوفير العديد من الدورات بكافة المجالات، التي من شأنها أن تخدم الموظفين كافة، بما يدعم وجود بيئة عمل سعيدة تتسم بالتميز والتطور المستدام.يذكر أن البرنامج التدريبي "إخصائي السعادة" يعد ثالث برنامج من برامج مركز التدريب بديوان الوزارة يتم تنفيذه في مركز التدريب بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ولا يزال هناك (٣) برامج تدريبية أخرى سوف تنفيذ وفقاً الخطة التنفيذية المعتمدة من مركز التدريب بديوان الوزارة وإن وحدة التدريب والتطوير بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية للمتدربين من منسوبي الوزارة من داخل وخارج المنطقة الشرقية.// انتهى //22:37ت م0095