حائل 05 صفر 1441 الموافق 04 اكتوبر 2019 م واسكشف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال، عصام الذكير أن اتفاقية منشآت وغرفة حائل التي وُقّعت اليوم على هامش ملتقى بيبان الذي يقام بقصر الروشن بحائل تأتي بهدف توفير مساحات عملٍ مشتركة وتفعيل 15 برنامجًا تدريبيًّا واحتضان مسرعة أعمال في مساحات العمل المشتركة.وقال الذكير " إن رخص حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة التي أصدرتها منشآت خلال العام الحالي تصل إلى 100 رخصة، بهدف دعم ريادة الأعمال في المملكة وتنمية القدرات واحتضان الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع والابتكار مشيرا إلى أن حاضنات الأعمال المرخصة.تنوعت ما بين تقنية واجتماعية وطبية ونسائية وغيرها، والتي تتوزع على أكثر من 16 محافظة ومدينة حول المملكة، مبيناً أن الترخيص للحاضنات سيساهم في حصولها على التسهيلات المقدمة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بدعم وازدهار قطاع ريادة الأعمال".يذكر أن منشآت" حددت تعريف حاضنات الأعمال بأنها كيان يهدف لدعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، والتي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع على أن تقدم خلال مدة زمنية محددة.// انتهى //22:38ت م0096