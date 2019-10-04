الجزائر 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسقتلت وحدات من الجيش الجزائري عنصرين إرهابيين، بمحافظة عين الدفلى، في عمليتين منفصلتين، واسترجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في ثلاثة بيانات متفرقة اليوم، أن عناصر أخرى من الجيش، قبضت على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدن المسيلة وتيسمسيلت والمدية وعين الدفلى.وأضافت أن عناصر من الجيش بمدينتي إدرار وتمنراست كشفت مخبأين للأسلحة يحتوي أحدهم على سلاح مضاد للطائرات من نوع ستريلا 2M ، وستة صواريخ من نوع BM-21.// انتهى //22:54ت م0097