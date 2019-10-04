طرابلس 05 صفر1441 هـ الموافق04 اكتوبر 2019 م واسأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم أن ممثلين عن وزارة العمل الليبية وجمهورية النيجر وقعوا مذكرة تفاهم للاستفادة من العمال المهاجرين، معتبرة أن هذه العملية خطوة أولى لإدارة قضية الهجرة.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، فى بيان لها إن المنظمة الدولية للهجرة جمعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، 14 شريكا دوليا وإقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال.// انتهى //22:54ت م0098