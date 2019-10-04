سياسي / توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا والنيجر للاستفادة من العمال المهاجرين
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
طرابلس 05 صفر1441 هـ الموافق04 اكتوبر 2019 م واس
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم أن ممثلين عن وزارة العمل الليبية وجمهورية النيجر وقعوا مذكرة تفاهم للاستفادة من العمال المهاجرين، معتبرة أن هذه العملية خطوة أولى لإدارة قضية الهجرة.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، فى بيان لها إن المنظمة الدولية للهجرة جمعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، 14 شريكا دوليا وإقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال.
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22:54ت م
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