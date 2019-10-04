تونس 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، ضرورة تلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها في هذه الفترة ، مشددًا على أن الواجب يقتضي اليوم مواصلة السير وإنجاح المسيرة الديمقراطية، وتجاوز الوضع الظرفي الصعب الذي تعيشه البلاد.وقال محمد الناصر في كلمة توجه بها مساء اليوم إلى الشعب التونسي، بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية، أن تونس دولة قائمة وموجودة وتتوفر على مؤسسات قادرة على فرض تطبيق القانون وحماية المواطنين، داعيًا المتنافسين إلى ترك مجال للصلح بعد الانتخابات وإيجاد فرصة للبناء المشترك.ودعا التونسيين إلى المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة بكثافة، معتبرًا أن تونس في حاجة إلى كافة أبنائها ، وأن التغيير رهن مشاركة جماعية مكثفة.// انتهى //23:03ت م0099