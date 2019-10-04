الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واساختتمت أمس في العاصمة المصرية بالقاهرة الدورة التدريبية الإقليمية لمدربى كرة القدم والطائرة الشاطئيتين للأولمبياد الخاص، التي أقيمت بالقاهرة، بمشاركة سبع دول عربية (مصر - الإمارات - البحرين - السودان - ليبيا - الكويت - تونس).وقدمت على مدى أربعة أيام محاضرات نظرية وعملية، تعنى بالرياضات الجديدة المضافة إلى الرياضات الحالية الموجودة فى برامج المنطقة الـ 23، لتهيئة المشاركين لتلك الرياضات خلال الالعاب الإقليمية، المزمع إقامتها 2022 والألعاب العالمية الصيفية التى ستقام بالعاصمة الألمانية برلين 2023 .وأوضح مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية والمشرف العام على الدورة، الدكتور عماد محى الدين أن الدورة خرجت بمجموعة من التوصيات وهي ضرورة إقامة دورات تدربيبة فى تلك الرياضتين يقوم بها المدربين فور عودتهم إلى بلادهم، والبدء فى تشكيل وتكوين منتخبات فى تلك الرياضتين .وقال : "مُنح المتدربين خلال الدورة مهارات يمكنهم من خلالها عقد دورات تدريبية للمدربين المحليين، لبناء قاعدة لهم مثلما حدث عقب الدورة التدريبية لكبيرى مدربى الفلوربول التى أقيمت مؤخراً بالقاهرة، حيث وضعت برامج المنطقة خططها لإقامة دورات تدريبية فى تلك الرياضة، وتشكيل منتخبات استعدادا لأول كأس إقليمية فى الفلوربول ستقام بالقاهرة من 18 وحتى 20 نوفمبر القادم لاختيار الدول الست المنتظر تمثيلها للمنطقة فى تلك الرياضة فى الألعاب العالمية الشتوية المزمع إقامتها بالسويد 2021 .وشهد ختام الدورة تكريم المدربين بهذه الدورة، الذين تناوبوا طوال أربعة أيام على تقديم محاضرات نظرية وعملية، بدايةً بالمحاضر الدولي بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة وأستاذ كلية التربية الرياضية الدكتور عاطف رشاد، والمدير الفني لمنتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم وعضو هيئة تدريس كلية التربية الرياضية الدكتور إكرامي الجمال، والمدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أحمد أبوسريع// انتهى //23:28ت م0101