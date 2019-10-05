تونس 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء بين الجانبين آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.وشدد الجهيناوي، في هذا الإطار على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، في الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والعودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات، حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية.// انتهى //00:54ت م0103