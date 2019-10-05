أبوجا 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واساختطفت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ست طالبات وموظفين اثنين، من مؤسسة تعليمية في بلدة شيكون بمحافظة كادونا شمال غرب نيجيريا.وأفاد بيان للشرطة النيجيرية أن المجموعة المسلحة هاجمت المؤسسة بمنطقة نائبة بالقرب من قرية كاكاو داجي بكادونا، واختطفوا الطالبات والموظفين في الصباح الباكر، ولم تتضح الجهة التي اختطفتهم.يشار إلى أن 100 من بين أكثر من 270 طالبة اختطفتهم جماعة بوكوحرام من مدينة تشيبوك في عام 2014 م، لا يزالون في الأسر.وتشهد شمال نيجيريا عمليات اختطاف تقوم بها جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وفرع من تنظيم داعش، إضافة إلى جماعات مسلحة أخرى.// انتهى //02:39ت م0108