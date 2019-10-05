الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانيةأمير الرياض يشرف حفل استقبال اليوم الوطني الألمانيأمير المدينة يؤكد على أهمية تقديم الخدمات الصحية بجودة عاليةخالد بن سلمان: آن الأوان ليصطف اليمنيون أمام الدمار الإيراني.. ونحن معهمإمام الحرم: الابتزاز سلاح فتاك لا يحمله إلا الجبناء الضعفاء.. ومواجهته مهمة المجتمعسقوط صاروخين بالستيين في صعدة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية«مدني المدينة» يدعو إلى أخذ الحذر من التقلبات الجويةغرفة الرياض تعلن عن توفر (260) وظيفة للباحثين عن العمل بالقطاع الخاصالأمم المتحدة تدعو لتحقيق «شفاف» في مقتل متظاهرين بالعراقالمعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدةمصر تخفض أسعار المحروقاتارتفاع قتلى الاضطرابات في العراق إلى 44ضبط 3947267 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودالناصر يطالب بتلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها// يتبع//06:05ت م0003