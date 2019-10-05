عام / الصحف السعودية
السبت 1441/2/6 هـ الموافق 2019/10/05 م واس
الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أمير الرياض يشرف حفل استقبال اليوم الوطني الألماني
أمير المدينة يؤكد على أهمية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية
خالد بن سلمان: آن الأوان ليصطف اليمنيون أمام الدمار الإيراني.. ونحن معهم
إمام الحرم: الابتزاز سلاح فتاك لا يحمله إلا الجبناء الضعفاء.. ومواجهته مهمة المجتمع
سقوط صاروخين بالستيين في صعدة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية
«مدني المدينة» يدعو إلى أخذ الحذر من التقلبات الجوية
غرفة الرياض تعلن عن توفر (260) وظيفة للباحثين عن العمل بالقطاع الخاص
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق «شفاف» في مقتل متظاهرين بالعراق
المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة
مصر تخفض أسعار المحروقات
ارتفاع قتلى الاضطرابات في العراق إلى 44
ضبط 3947267 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
الناصر يطالب بتلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها
// يتبع//
06:05ت م
0003