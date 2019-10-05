وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( مِنْ أجلِ يمنٍ موحَّدٍ): جاءت تصريحات نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الأخيرة حول الشأن اليمني التي بثها عبر حسابه في «تويتر» لتضع النقاط على الحروف حول الموقف السعودي الراسخ والمبدئي كما أكدته الأحداث والمبادرات طوال الفترة الماضية.وأكدت على أن فالمملكة قلباً وقالباً مع اليمن واليمنيين من أجل بناء دولة قوية وشعب مطمئن، وذلك ما جسّده الأمير خالد بن سلمان في عبارته الوافية والمعبرة حين قال: «آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدِّموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى».وأضافت : ذلك لأن من يتابع مسلسل الأحداث ومجريات الأمور في البلدان التي اخترقتها مليشيات نظام الملالي مثل لبنان وسورية والعراق سيجد أن الفوضى والاختراق السياسي للقرار الوطني هما الأبرز.واختتمت : ومثل ما انتبه العراقيون لواقعهم، وانتفضوا ضد الهيمنة الايرانية فإن على اليمنيين أن يستيعدوا وحدتهم وقرارهم ويقفوا صفاً واحداً من أجل بناء دولتهم بعيداً عن التدخلات الإيرانية السافرة.// يتبع //06:06ت م0005