الأمم المتحدة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأشادت الأمم المتحدة بتونس لنجاحها في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، امس الجمعة،إن الأمم المتحدة تتابع العملية الانتخابية الجارية في تونس، وتشيد بنجاح الجولة الأولى.وأضاف دوجاريك إن "الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية على ضمان توفير فرص متساوية لجميع المرشحين، بما في ذلك الاحترام الكامل للقانون التونسي"، كما ذكّر السلطات والمرشحين "بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى من خلال العملية الدستورية".//انتهى//06:08ت م0007