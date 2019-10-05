الأمم المتحدة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأفاد بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة،امس الجمعة، بأن السيد أنطونيو غوتيريش يتابع الوضع في العراق.وفي البيان دعا الأمين العام، وكخطوة نحو وقف التصعيد، إلى "الحوار بين الحكومة والمتظاهرين". كما كرر التأكيد على أن "حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها".وأعرب السيد غوتيريش عن الحزن لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق.ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف.//انتهى//06:10ت م0008