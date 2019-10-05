إسلام آباد 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجهود التي تبذلها باكستان لإحياء عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وأخبرت عن عزم باكستان على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح المفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لاحتواء عدوى حمى الضنك التي تنتشر في شكل وبائي خطير.وأشارت إلى تجديد باكستان مطالبتها من الهند بتحسين الوضع الإنساني في إقليم كشمير والكف عن القيام بأي أعمال استفزازية تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجي في المنطقة.وتطرقت إلى عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار بقيمة خمسة مليار دولار في مشروع مصفاة للنفط في باكستان بنهاية العام الجاري.أفغانياً تناقلت صحف باكستان نجاح قوات الأمن الأفغانية في تحرير 13 شخصا من الأسر لدى حركة طالبان في إقليم هلمند.// انتهى //09:23ت م0012