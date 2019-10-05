رام الله 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد الشاب علاء نزار عايش حمدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرات العودة الأسبوعية السلمية.وسلطت الصحف الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتناولت صحف الصباح تأكيدات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، رفض المملكة المغربية القاطع لما يعرف بـ"صفقة القرن"، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القدس خط أحمر.وتابعت صحف فلسطين أقوال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن 100% من مصانع قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المتتالية، فيما أُغلقت المئات من المصانع والمتاجر أبوابها بسبب الحصار الذي أفرز هذا الوضع الاقتصادي الخطير.وأولت صحف هذا النهار اهتماما بما عبر عنه اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان صدر اليوم ، عن عظيم شكره والاسرة الرياضية الفلسطينية ازاء الخطوة التاريخية للهيئة العامة للرياضة، التي اعلنت رسميا موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في مدينة القدس، في الـ15 من أكتوبر الجاري ، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وأوردت صحف اليوم إعلان عضو بمفوضية حقوق الإنسان في العراق (هيئة حكومية) أمس (الجمعة) أن حصيلة ضحايا التظاهرات المستمرة في البلاد بلغت 38 قتيلا، بينهم اثنان من قوات الأمن و1648 جريحا .// انتهى //10:25ت م0015