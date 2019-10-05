القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية اليونانية القبرصية التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس.ورصدت الوضع الميداني في الأراضي العراقية، مشيرة إلى المظاهرات والاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة العراقية في عدد من المدن والمحافظات والتي تتواصل لليوم الرابع على التوالي.وسلطت صحف السبت الضوء على نجاح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في تحجيم قدرات الطائرات التركية المسيرة في طرابلس بعد عدة عمليات لسلاح الجو قام بها مؤخرًا.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، تمكن القوات اليمنية المشتركة من إحباط محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صوب مواقعها في الجبلية جنوب التحيتا.// انتهى //10:39ت م0018