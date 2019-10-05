المدينة المنورة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.// انتهى //10:41ت م0019