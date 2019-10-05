عام / " الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/2/6 هـ الموافق 2019/10/05 م واس
المدينة المنورة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.
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10:41ت م
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