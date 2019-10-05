بيروت 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمتابعة الأوساط السياسية تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاسها على الواقع الاجتماعي خاصة في غياب أي حلول فاعلة تساهم بشكل سريع في معالجة الأزمات المتلاحقة وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات.وتحدثت عن المواجهات العنيفة التي دارت أمس بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة العراقية بغداد والتي أدت إلى مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين.وأشارت صحف السبت إلى مقتل فلسطيني برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال صدامات وقعت قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة كما أصيب خمسة فلسطينيين آخرين بالرصاص خلال هذه المواجهات.وأخبرت عن اتهام رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها أمس أمام البرلمان اليوناني تركيا باستغلال أزمة المهاجرين في أوروبا لتحقيق أهدافها الخاصة، داعيا إياها لتحمل مسؤوليتها في السيطرة على تدفق المهاجرين إلى القارة.وتطرقت الى إقرار الحكومة البريطانية أمس لأول مرة بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيرسل خطابا الى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 19 أكتوبر الجاري.ولفتت الى إعلان نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية أنها تسلمت ملف التحقيق في الهجوم الدموي الي وقع الخميس الفائت على مركز للشرطة في باريس بوصفه اغتيالا ومحاولة اغتيال نفذته عصابة إرهابية.// انتهـى //11:08ت م0021