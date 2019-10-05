الخرطوم 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على بدء الاجتماع الأول لوزراء الري والموارد المائية، بدول السودان ومصر وإثيوبيا بالخرطوم أمس ، لمناقشة قواعد ملء البحيرة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وأشارت الصحف إلى توافد الآلاف الفلسطينين أمس، إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان - المصالحة خيارنا -.وقالت إن حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق بلغت 38 قتيلا و1648 جريحا.وعرجت على إفادة نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية أمس ، أنها تسلمت التحقيق في هجوم على مركز للشرطة في باريس الخميس الذي أوقع أربعة قتلى.وأولت اهتماما بتمديد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، ولمدّة عام، التفويض الممنوح لعمليّة – صوفيا- الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا يشتبه في أنها تهرب مهاجرين.// انتهى //11:32ت م0022