الأحساء 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسافتتحَ وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري أمس المعرض التوعوي لسرطان الثدي الذي تنظمه جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تحت شعار “لا تنتظري الأعراض افحصي الآن” ، وذلك في مجمع العثيم التجاري بالأحساء، ويستمر لمدة 8 أيام .وثمّن الجعفري الجهود المبذوله لاقامة مثل هذه المعارض التوعوية والدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية، منوها بأهمية الكشف المبكر للسرطان قبل ظهور الأعراض والإحساس بها .من جانبه أكّد المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء الدكتور فؤاد الجغيمان أن هذا المعرض يهدف الى توعية نساء المجتمع بأعراض سرطان الثدي والكشف المبكر عنه والتعريف بخدمات الجمعية وما تقدمه لمرضى السرطان من دعم .بدورها بينت مسؤولة خدمات المستفيدين بالجمعية حافظة الجوف أن رسالة الجمعية تتمحور في نشر ثقافة الوعي في المجتمع للحد من انتشار مرض السرطان، مشددة على أهمية الفحص المبكر .// انتهى //12:09ت م0024