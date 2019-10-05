الجزائر 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعادة انتخاب الجزائر رئيسا لآلية الاتحاد الافريقي للتعاون في المجال الشرطي "افريبول" لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، مشيرة إلى أن ذلك جاء في ختام اشغال الجمعية العامة الثالثة المنعقدة بالعاصمة الجزائرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.ورصدت مسيرات الحراك الشعبي السلمي في العاصمة وباقي المدن الجزائرية، للمطالبة بتوفير بمزيد من ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.وفي الشأن التونسي، تحدثت صحف الجزائر عن توجه 7 ملايين ناخب تونسي الى مراكز الاقتراع لاختيار نواب البرلمان، في انتظار ما ستفرزه الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة يوم 13 أكتوبر الجاري.وأشارت إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين العراقيين في العاصمة بغداد، تنديداً بالفساد وظروف المعيشة الصعبة والبطالة.// انتهى //12:12ت م0025