الدمام 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية غداً, باليوم العالمي للمعلم - الذي يصادف الخامس من أكتوبر ،حيث يأتي هذا العام بعنوان "المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة" من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية، إضافة إلى تنظيم احتفال للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، بمقر غرفة الشرقية.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن الدور الريادي والحيوي للمعلم في مسيرة التعليم وفي مستقبل الوطن ، كونه أحد أهم المرتكزات في المنظومة التعليمية التي يعول عليها الوطن، باعتباره المسؤول عن صياغة العقول الواعدة، وعلى يديه تنهض الأجيال و تتحقق الرؤى والطموحات.ونوه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم الذي يشكل المعلم حجر زاويتها، لإيمانها التام "وفقها الله" أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول العنصر البشري ممثلة في أبنائها وبناتها جيل المستقبل، ليرفعوا علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة في جميع المجالات والميادين العلمية، مشيراً إلى ما توليه وزارةُ التعليم للمعلم منَ جُلّ اهتمامها تأهيلا وتدريبًا وابتعاثا وتطويرًا، وتنافسيةً وتحفيزًا إيمانًا منها بالدور الكبير الذي يضطلع به المعلم إذ يُسهم في خلق المجتمع المعرفي و تحقيق رؤية المملكة 2030 .وأشار إلى أن المعلم المتميز هو المحرك والمستنطق لكوامن الإبداع لدى طلابه، وهو من يحثهم على البحث والاطلاع والاستزادة لاعتلاء المنصات العالمية، وهو من يجعل طلابه ثروة حقيقية للوطن ليسهموا في رقي وطنهم وتقدّمه، ويُعدّهم لأن يكونوا في المستقبل قادة.// انتهى //12:37ت م0026