الخرطوم 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا- بالسودان، إن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان.وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان نشرته الصحف السودانية الصادرة اليوم، أن الشركاء في المجال الإنساني طوروا خطة لمواجهة المرض للأشهر الثلاثة القادمة.وأشار البيان إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، حيث تم الإبلاغ عن 226 حالة، بما في ذلك ثمان حالات وفاة في ولايتي النيل الأزرق جنوب السودان وسنار شمال النيل الأزرق، موضحاً أن وزارة الصحة الاتحادية في السودان طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص، بلقاح الكوليرا، في المناطق شديدة الخطورة في ولايتي النيل الأزرق وسنار.// انتهى //12:41ت م0027