الرباط 06 صفر 1441 ه موافق 05 اكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بحالة الترقب التي تسود المغرب، في انتظار الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة ،والكشف عن أسماء الوزراء الجدد الذين سيدعمون حكومة سعد الدين العثماني.وتابعت الصحف اهتمامها بالأوضاع المتوترة في العراق، الذي عاش أمس لليوم الرابع على التوالي على وقع المظاهرات والمسيرات الشعبية ،المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتتة إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين إلى أكثر من ثلاثين قتيلاً.وتطرقت إلى خروج الآف الأشخاص بالأردن، أمام مقر النقابات المهنية لدعم مطالب المعلمين المضربين ،مشيرة إلى أن نقابة المعلمين أعطت الحكومة مهلة حتى مساء اليوم لتلبية مطالبها.وتحدثت الصحف عن الجدل الأوروبي بشأن مبادرة ألمانيا عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية.// انتهى //12:45ت م0028