تبوك 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء , مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //13:06ت م0033