جيزان 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان غدًا ، باليوم العالمي للمعلم في المدارس من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية ، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة" .وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الاحتفاء يشمل تنفيذ برامج عبر الإذاعة الصباحية والحصة الأولى من اليوم الدراسي، وتنظيم عدد من المسابقات في الشعر والنثر والرسم التي تبرز دور المعلم ومكانته، إلى جانب توقيع تعليم جازان لعدد من الشراكات مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات متميزة للمعلمين والمعلمات.وأكد الدكتور أبو هادي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يأتي تأكيدًا لمكانة المعلم الكبيرة، التي ظلت ثابتة قديمًا وحديثًا، ورسالته السامية وأهدافها العظيمة النبيلة، مشيرًا إلى شعار العام الحالي لليوم العالمي للمعلم "المعلمون الشباب : مستقبل المهنة" وموازاته مع رؤية المملكة التي تركز على الشباب لإيمان الوطن بشبابه وثقته فيهم، حيث يحمل الشعار رسالة عظيمة لكل المعلمين والمعلمات مضمونها أن المستقبل يبدأ بهم وينطلق منهم وهم يستقبلون في كل صباح ملايين الطلاب والطالبات لغرس القيم وتنمية المهارات لجيل الرؤية ومستقبل الوطن، مؤكدًا أن مهنة المعلم من أعظم المهن وتحتاج منا الإخلاص في العمل لنجد أثر ذلك في أجيالنا تفوقا وتميزا، وعندها نشعر أننا قدمنا مايجب علينا تجاه وطننا ومجتمعنا وأجيالنا.ولفت مدير عام تعليم جازان النظر إلى أن المجتمع يقف على قمة الوعي والرقي والإيمان الكامل برسالة المعلم، مستشهدًا بالعديد من النماذج المبهجة التي نجدها في تعامل المدرسة مع المجتمع وأثر ذلك التعامل وتأثيره الإيجابي وانعكاس ذلك على المعلم الشاب الذي يسعد كثيرًا بمد جسور التواصل في هذا الجانب وهو مانجده ولله الحمد في مختلف اللقاءات والمناسبات التربوية والتعليمية .بدوره أشار مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف إلى قيمة المعلم كعنصر فاعل في إعداد الأجيال لقيادة المستقبل ونحو تحقيق أهدافنا الدينية والوطنية ، مضيفًا أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية دور التعليم ، وبالتالي سيقوم المعلمون الشباب بهذا الدور ، داعيًا المعلمين الشباب إلى متابعة التطورات الحديثة في مجال تخصصهم وتنمية أدائهم التعليمي وتطويره من خلال الالتحاق بالبرامج المهنية الحديثة ، والاستفادة من التطورات التقنية وتوظيفها في مجال عملهم ، وكذلك الإلتزام بأخلاقيات المهنة .// انتهى //13:06ت م0034