القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقة لتطورات الأوضاع في العراق خاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد منذ الأول من أكتوبر الجاري.وعبر أبو الغيط، وفقًا لبيان صادر اليوم عن الجامعة العربية، عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.كما أعرب عن تطلعه إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت الى التظاهر، مجددًا تأكيده دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.// انتهى //13:17ت م0037