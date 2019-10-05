تونس 5 صفر 1441 هـ الموافق 4 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على استعداد التونسيين للتوجه غداً لصناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتخابات الدور الأول للاستحقاق الرئاسي ، ورأت أن الانتخابات التشريعية رغم أهميتها في المشهد السياسي في البلاد إلا أنها قد تعرف عزوفا من قبل الناخبين مما قد يساهم في قلب التوازنات وإحداث مفاجآت غير متوقعة على مستوى النتائج.وأشارت في شأن متصل إلى أن نسبة التصويت ليوم أمس في الانتخابات التشريعية التونسية في 6 دوائر انتخابية في الخارج بلغت 3ر1 %.مغاربيا ، اهتمت صحف السبت بلقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا لبحث آخر تطورات الملف الليبي وسير المعارك حول العاصمة طرابلس .إقليميا ، ألقت الضوء على ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في عدد من المدن العراقية منذ الثلاثاء الماضي إلى 44 قتيلاً فيما أصيب مئات الآخرين ، مشيرة إلى تأكيد رئيس الوزراء العراقي في أول خطاب له أمس بعد الاحتجاجات على وجود أطراف تحاول استغلال هذه التظاهرات السلمية في بلاده من أجل تسييسها .واهتمت صحف تونس دوليا ببدء محكمة اسكتلندية في النظر في إمكانية سجن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إذا أصر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.// انتهى //13:22ت م0038