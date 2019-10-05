عمّان 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسوقعت الحكومة الأردنية ونظيرتها الايطالية اليوم ، اتفاقية برنامج لدعم الموازنة العامة الأردنية ، من خلال قرض ميسر جداً تقدمه الحكومة الايطالية بقيمة 85 مليون يورو.ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وعن الجانب الايطالي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي جورجيو ماربودي.وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأردنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني (TVET) استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن من خلال دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية.// انتهى //13:28ت م0039