الجبيل 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستُنظم الهيئة الملكية بالجبيل الثلاثاء القادم، مُلتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار، وذلك على مدى يومين في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضحت الهيئة أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية، خاصة أن الشركات الصناعية المتواجدة بالمدينة تمتلك من المقومات والمواد الأساسية التي تمكنها من ذلك.وأكدت أن هذا الملتقى يحمل قيمة مٌضافة إلى مدينة الجبيل الصناعية عبر تعزيز الناتج المحلي ورفع مستوى التعاون بين الشركات السعودية والأجنبية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فيما يتعلق بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار، إضافةً إلى تعزيز التكامل الصناعي بمدن الهيئة الملكية.يذكر أن توطين صناعة السيارات وقطع الغيار ضمن إطار توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 الداعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات بالمملكة .// انتهى //14:50ت م0044