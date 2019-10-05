جيزان 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واساُختتمت أمس, فعاليات مهرجان القصيدة الوطنية في نسخته الثانية، التي نظمها نادي جازان الأدبي, وذلك في مقر النادي بمدينة جيزان.واشتملت الفعاليات التي استمرت يومين على أمسيات شعرية قدمها عدد من الشعراء والشاعرات الذين عبر عن حبهم للوطن والولاء لهذا الوطن المعطى وسط حضور كبير من أهالي وزوار المنطقة ومحبي الثقافة والأدب, إلى جانب معرض التصوير الفوتوغرافي بمشاركة 50 صورة جسدت حضارة وتراث المنطقة وتكريم الجان المنظمة للمهرجان والإعلاميين والشعراء والشاعرات المشاركين.// انتهى //14:50ت م0045