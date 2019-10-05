أبها 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأصدر اللقاء السابع لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية، الذي استضافته جامعة الملك خالد بأبها أول أمس, عددا التوصيات التي تسهم في رفع مستوى التعلم الالكتروني.وأكدت التوصيات أهمية مشاركة الجامعات في وضع تصور مقترح لمعايير التعلم الإلكتروني، والاستمرار في تقديم برنامج التدريب المشترك بين الجامعات السعودية، مع تقديم دورات نوعية تخصصية، والعمل على تحديث آليات ومعايير ولوائح التعلم الإلكتروني بما يضمن جودته وكفاءته للإسهام في تقديم مخرجات نوعية تناسب سوق العمل في المستقبل، مع الالتزام بمسمى برامج التعليم عن بعد في الجامعات، كما أوصى المجتمعون بقبول دعوة جامعة أم القرى لإقامة اللقاء الـ 8 في رحابها.// انتهى //14:50ت م0046