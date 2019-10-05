أبها 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أول أمس, لقاء بعنوان "التقنيات الرقمية الصاعدة", بحضور أكثر من 180 تقنيا ومهتما بالجوانب التقنية .واشتمل اللقاء على عدة محاور أهمها : التقنيات الرقمية الصاعدة كلغة العصر ودورها في وظائف المستقبل ، و الثورات الصناعية الأربعة ودور التقنيات الرقمية في نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع ، ومفهوم التقنية . ثم عرض المحاضر تسلسل الثورات الصناعية منذ القرن 18 وحتى الآن .وتطرق اللقاء إلى دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل الاقتصادي والعلمي للدول وأهمية تكثيف الاهتمام بالبرامج والدورات المتخصصة في مجال التقنيات الحديثة وتأهيل الشباب والفتيات في هذا المجال، لكي يجدوا فرص عمل أكبر.// انتهى //14:53ت م0047