نجران 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، المشروعات والخدمات البلدية بمركزي الحصينية والمشعلية.واطلع أمين المنطقة على سير العمل ببلديتي الحصينية والمشعلية وناقش احتياجات المراكز والقرى التابعة من المشروعات والخدمات البلدية.ووجه المهندس عيبان بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات لتحقق الاستفادة المنشودة منها، مؤكداً أن هذه الزيارة التفقدية تأتي بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه ، وبمتابعة وتوجيه مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.// انتهى //15:20ت م0050