لندن 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 أكتوبر على الرغم من احتمال عدم التوصل لاتفاق.وتناولت الصحف تصريحات المفوضية الأوروبية حول اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا ، بأنها لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج .وأشارت الصحف البريطانية إلى رفض الاتحاد الأوروبي طلبًا من الحكومة البريطانية بالسماح باستمرار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبينة أن رئيس الوزراء البريطاني أقر لأول مرة بأنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء انفصال بريطانيا ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج بحلول 19 أكتوبر.وحول الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، نقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ، تصريحات مسؤولين في شركة مايكروسوفت للتقنية بأن قراصنة يرجح ارتباطهم بالحكومة الإيرانية استهدفوا حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة العام المقبل 2020، وأنهم هاجموا أكثر من 200 حساب بريد إلكتروني، بعضها يخص أشخاصاً مرتبطين بحملة رئاسية أمريكية .// انتهى //15:22ت م0051