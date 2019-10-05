نجران 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //15:54ت م0052