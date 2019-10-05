الجوف 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 300 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //16:26ت م0056