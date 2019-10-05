حضرموت 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 42 سلة غذائية على المتضررين من السيول في تجمعات النازحين في الرقمة والجابية في محافظة حضرموت، استفاد منها 252 نازحا متضرر من السيول.ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.// انتهى //16:47ت م0060