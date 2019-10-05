الدمام 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واساختتم بيت المسرح التابع للجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس, ملتقى الديودراما الأول "الثنائي", الذي نظم بالدمام خلال الفترة من 2 الى 4 من شهر أكتوبر الحالي .وشارك في ملتقى الديودراما أربعة فرق محلية، حيث قدمت فرقة كواليس الدمام مسرحية (منتصف الليل وحيداً)، وقدمت فرقة رؤى المسرحية بالدمام مسرحية (الموقوف رقم 80)، فيما قدمت جمعية الثقافة بالدمام مسرحية (المسخ)، ف حين قدمت فرقة الرياض المسرحية مسرحية (السيد بوت) .// انتهى //16:48ت م0061