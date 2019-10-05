شمال لبنان 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسقام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان, بتنفيذ 10 مهمات إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية ومهمات نقل مرضى المدينة.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.// انتهى //16:48ت م0062