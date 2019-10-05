الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأجريت اليوم في العاصمة الرياض، مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية تجمع بين الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي المصري، ونواذيبو الموريتاني مع الشرطة العراقي، وشباب الأردن الأردني مع الشباب السعودي، والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني.ويلتقي الرجاء المغربي مع مواطنه الوداد، بينما يواجه مولودية الجزائر الجزائري نظيره القوة الجوية العراقي، والترجي التونسي مع أولمبيك آسفي المغربي، ويلتقي الوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال برئاسة محمد روارة، عقدت اجتماعها الثالث بحضور الأمين للاتحاد العربي لكرة القدم عضو اللجنة الدكتور رجاء الله السلمي وجميع أعضاء اللجنة.وجرى خلال الاجتماع تقديم الشكر للجامعة المغربية لكرة القدم، على استضافة مملكة المغرب للتصفيات الأولية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مؤخرا، وعلى جميع التسهيلات التي قدمت خلالها.كما جرى مناقشة تقارير من مدير البطولة طلال آل الشيخ، عن مباريات دور الـ32 المنصرم، قبل استعراض تقارير عن أداء الحكام مقدمة من رئيس لجنة الحكام غانم أحمد غانم .واستعرض عضو اللجنة المنظمة خليل جلال إحصائيات عن أداء الحكام خلال مباريات دور الـ32.وكانت اللجنة المنظمة عقدت ورشة عمل لممثلي الأندية والاتحادات الـ16 المتأهلين لثمن نهائي البطولة، للاتفاق على المواعيد المناسبة الخاصة بمباريات المرحلة المقبلة.من جانب آخر، أعلن الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد ، إقامة بطولتين للمنتخبات العربية تحت 20 عاما و17 عاما خلال المرحلة المقبلة، وكذلك إقامة ورشة عمل كبرى لتطوير التحكيم العربي، بمشاركة 30 حكما من مختلف الدول العربية، بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة الرياض.// انتهى //17:49ت م0066