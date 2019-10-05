بيروت 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 782.14 نقطة.فيما سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 904 آلاف و329 سهماً بقيمة 6 ملايين و460 ألف دولار، مقابل 32 ألفاً و409 سهماً بقيمة 232 ألفاً و860 دولاراً الأسبوع السابق .وانخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.64 مليارات دولار، مقابل 7.76 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي .// انتهى //18:19ت م0068