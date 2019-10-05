اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع
السبت 1441/2/6 هـ الموافق 2019/10/05 م واس
بيروت 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 782.14 نقطة.
فيما سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 904 آلاف و329 سهماً بقيمة 6 ملايين و460 ألف دولار، مقابل 32 ألفاً و409 سهماً بقيمة 232 ألفاً و860 دولاراً الأسبوع السابق .
وانخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.64 مليارات دولار، مقابل 7.76 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي .
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18:19ت م
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