رياضي/ لاعب الهلال أبورقة يتوج بلقب بطولة المملكة التصنيفية للإسكواش
السبت 1441/2/6 هـ الموافق 2019/10/05 م واس
الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس
حقق لاعب نادي الهلال عبدالاله أبو رقه لقب بطولة المملكة التصنيفية للإسكواش تحت 17عاماً ، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 3-5 أكتوبر الجاري ، بمشاركة 30 لاعباً.
وسلم المدير التنفيذي لإتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب أبو رقه كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية ، ونال ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق المركز الثاني ، حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية ، فيما جاء لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان ثالثاً ، وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، وحل رابعاً منصور المولد لاعب نادي حراء .
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18:40ت م
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