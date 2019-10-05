الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس‎ حقق لاعب نادي الهلال عبدالاله أبو رقه لقب بطولة المملكة التصنيفية للإسكواش تحت 17عاماً ، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 3-5 أكتوبر الجاري ، بمشاركة 30 لاعباً.‎وسلم المدير التنفيذي لإتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب أبو رقه كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية ، ونال ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق المركز الثاني ، حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية ، فيما جاء لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان ثالثاً ، وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، وحل رابعاً منصور المولد لاعب نادي حراء .// انتهى//18:40ت م0070